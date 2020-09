Tras el estreno de 'Pequeños Gigantes', Juanpa Zurita no pudo evitar el llanto

Ciudad de México.- Luego de que el pasado domingo, el influencer Juanpa Zurita, se sumara como juez del programa Pequeños Gigantes, han comenzado a circular unos videos en los cuales se le salieron las lágrimas al aire.

Y es que las emociones en el primer capítulo comenzaron a darse muy fuerte, por lo que de forma continua no podía evitar que se rodada el llanto cuando alguien no era seleccionado.

Uno de los momento más emotivos fue cuando entró al escenario a dedicarle unas palabras a una joven que había quedado fuera.

En esta vida, las oportunidades no te van a definir, que alguien te diga que no, no te puede definir. Yo he hecho más de 50 audiciones y solamente llevo un proyecto actuando, siempre me dicen que no, que no. Nunca escuches el no, tú sabes lo que tienes adentro y sigue peleando porque tú eres una artista", escribió.