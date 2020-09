Tras perder exclusividad en Televisa, Eric del Castillo confirma nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Don Eric de la Torre es uno de los pocos artistas que se mantuvo fiel a Televisa durante su larga trayectoria artística, sin embargo, el actor está a punto de grabar un nuevo proyecto fuera de la televisora de San Ángel.

A través de una entrevista exclusiva con la revista TVyNovelas, el querido intérprete confesó lo contento que está porque en las próximas semanas filmará ¡Llegó la revolución, señores!, espectáculo que ha representado desde hace 30 años.

También lee: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy reaparece al aire en Televisa

En este show, don Eric no canta, sino en realidad se encarga de declamar letras de corridos que son típicos de esta conmemoración mexicana celebrada el 20 de noviembre.

El primer actor explicó que se siente muy afortunado de volver a trabajar en este proyecto y más porque su talentosa hija, Kate del Castillo, lo impulsó.

Te podría interesar: Tras abandonar 'Enamorándonos' y algunos 'arreglitos', así luce Ana Elisa

Pensé que ya nunca me iban a contratar, porque a nadie le interesa la Revolución, y Kate me salió con esta novedad, me anduvo presumiendo con sus amigos, y creo que de ahí surgió la idea", comentó.