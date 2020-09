Tras terrible susto con Andrea Legarreta, Nina Rubín habla de su salud y de su familia: "Estaremos bien"

Ciudad de México.- Nina Rubín, hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, tras el gran susto que dio la conductora de Hoy al tener que ser internada, ha dado una entrevista en Despierta América, donde habló acerca de la salud de ella y la de su familia tras contraer Covid-19.

Aquí ya vamos mejor, mi mamá es la que ha tenido más síntomas pero dentro de todo ya estamos mucho mejor y ya pronto vamos a estar bien", dijo optimista.

Te podría interesar: Silvia Navarro: Tras veto en TV Azteca, un divorcio y dejar Televisa, hace esto para sobrevivir

A nivel personal señaló que solo a tenido leven síntomas y contó que se encuentran cuidando su distancia y hasta no sentirse mejor en la sintomología no piensan salir a realizarse una nueva prueba pues no quieren arriesgar a nadie más.

Yo, algunos estornudos, todavía no nos hemos hecho la prueba porque obviamente no queremos salir. Estamos tomando nuestra sana distancia pero tampoco es que esté muy aislada porque también, pues sí la tenemos que cuidar porque está medio fea la enfermedad, pero dentro de todo estamos bien", concluyó.

Te podría interesar: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy reaparece al aire en Televisa

Fuente: Hola