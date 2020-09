Tras traicionar a TV Azteca con Televisa, exintegrante de 'VLA' regresaría como refuerzo a 'Exatlón'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Jenny García, exintegrante de Venga la Alegría, tras casi dos años alejada de TV Azteca e integrarse a Televisa para formar parte de Guerreros 2020, podría regresar al ajusco como un refuerzo para el Exatlón, o al menos eso pide el público.

Una página de spoilers del realiaty deportivo ha realizado un sondeo para identificar a que personajes desean volver a ver corriendo por las playas pasando cada circuito, a lo que ha salido a relucir el nombre de Jenny, quien en se ha visto en una temporada anterior.

Te podría interesar: Silvia Navarro: Tras veto en TV Azteca, un divorcio y dejar Televisa, hace esto para sobrevivir

Hasta el momento no es nada seguro y no está en la lista que salió de posibles regresos, además de que García se encuentra participando en la competencia producida por Magda Rodríguez, por lo que esto no podría ser factible su regreso.

Te podría interesar: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Ventaneando', Chapoy reaparece al aire en Televisa

Fuente: Instagram @spoilers.exatlonmexico