Tras 'veto' de Televisa y depresión por divorcio, actor hace esto para sobrevivir: "Sé lo que es no comer"

Ciudad de México.- El famoso actor y modelo peruano, Jorge Aravena, concedió una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas para hablar de sus 30 años de trayectoria artística y volvió a señalar que alguien "con mucho poder" está frenando su carrera.

El protagonista de Zacatillo, un lugar en tu corazón recordó que no fue nada fácil lograr que su nombre fuera reconocido en los medios de comunicación y recordó las dificultades a las que se enfrentó cuando iniciaba esta aventura.

También fue difícil mi comienzo en la industria, yo sé lo que es no comer en un par de días, en tres días, eso lo viví en mis inicios porque no me alcanzaba el dinero", explicó.

El querido artista de Televisa explicó que a él le encantaría volver a los melodramas y proyectos televisivos,sin embargo, no ha recibido ninguna propuesta ni oferta laboral en los últimos meses.

No sé, no es porque yo no quiera hacer telenovelas, en mi caso no sé qué está pasado, es algo extraño".

Aravena, quien hace algunos años enfrentó una depresión por su divorcio con la actriz Paola Toyos, relató que ante el desempleo y faltas de oportunidades, se refugió en su negocio de fotografía para generar recursos económicos.

Afortunadamente también soy fotógrafo, tengo mi equipo de fotografía y hago cosas. Obviamente no son unos ingresos parecidos a los que tengo como actor, pero me ayudan".

Fuente: TVyNovelas