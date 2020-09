¿A punto de casarse? Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, 'inunda' de amor Instagram junto a su novio

Ciudad de México.- La hermosa y talentosa actriz de Televisa, Sofía Castro, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una fotografía en la que aparece haciendo gran derroche de miel junto a su actual novio, Pablo Bernot.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la bella intérprete publicó la instantánea en la que se les aprecia posando cautivadoramente a la cámara mientras saca su lado más amoroso y cariñoso con el modelo, lo cual dejó a más de uno encantado.

Me has enseñado que el amor SI puede ser bonito y que el amor es de 2 y que si se hace equipo todo se puede. La vida no sería lo hermosa que es si no tuviéramos cicatrices gracias por sanar las mías, gracias amor por llegar a mi vida", escribió la famosa.