Adamari López, devastada ante terrible noticia: "Creo que se me cayó el mundo"

Ciudad de México.- La famosa conductora de un Nuevo Día, Adamari López, hace poco recibió una terrible noticia que la dejó totalmente preocupada y devastada, pues nunca se imagino que el problema iba a alcanzar niveles de problemas tan altos.

López contó que contrató a una empresa para que sanitizaran su casa contra el Covid-19, para lo cual debieron realizar una inspección en la que encontraron algo realmente preocupante y que devastó por completo a la también actriz.

Te podría interesar: De TV Azteca al fracaso: Tras 26 años en 'Hechos', Televisa da dura noticia a Javier Alatorre

Yo había visto esas mosquitas que salían como volando del baño y entendía que era humedad y eso me decían pero yo decía 'no puede ser que sea tan recurrente' y cuando me vinieron con el resultado de que lo que tenía era moho detrás de esa pared creo que se me cayó el mundo", se sinceró la presentadora.