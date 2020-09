¿Adiós a 'La Voz', adiós amor? Actor exhibe 'infidelidad' de Belinda a Nodal

Ciudad de México.- Tal parece que Belinda tiene a alguien más que a Christian Nodal, pues Sergio Basáñez, famoso actor de Televisa, ha exhibido sin pena alguna la 'infidelidad' de la interprete, ¿acaso el amor entre amos si era por rating para La Voz?

Basáñez mediante su cuenta de Instagram compartió una foto en la aparece muy abrazado a la cantante y actriz, señalando que el pasado 7 de septiembre fue su aniversario, lo que dejó atónitos a sus millones de seguidores.

¿Y Nodal?", "Muchas felicidades, que bella pareja", ¿Qué está pasando aquí?", "Me encantan juntos", "Sí hacen una muy hermosa pareja eh", "Bellos, bellos", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, Sergio aprovechó con humor los ataques ante el festejo de aniversario de Belinda y Nodal, pues este se refería a los momentos que compartieron en la obra de teatro Hoy No Me Puedo Levantar, donde no fueron pareja estelar, pero nació una sólida amistad entre ambos que hasta hoy prevalece.

Cabe mencionar que entre el querido actor y la famosa interprete de Amor a Primera Vista no podría haber ningún tipo de romance ha que él es abiertamente homosexual y en varias ocasiones ha relatado situaciones de su vida amorosa que han sorprendo al público.

Fuente: Instagram @sergiobasanez_oficial