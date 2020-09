Adrián Uribe recibe esta muestra de cariño de parte de su novia y madre de su hija

View this post on Instagram

Y hoy es tu cumpleau00f1os ! Pero sabes quien gana el mayor regalo ? YO ud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0fu263aufe0f. Porque tu00fa llenas mi vida de felicidad, porque a tu lado soy la mujer mu00e1s feliz y afortunada, porque me regalaste lo mu00e1s hermoso de mi vida que es nuestra hija que ya pronto estaru00e1 con nosotros ! Quiero desearte lo mejor hoy y siempre amor de mi vida. u00a1Feliz cumpleau00f1os, mi amor! Espero que este du00eda sea tan maravilloso como todos mis du00edas a tu lado! FELICIDADES @adrianuribe ud83cudf89ud83cudf88ud83cudf82ud83eudd73 TE AMO u2764ufe0f