¡Bebé en Televisa! Karenka de 'Reto 4 Elementos' confirma embarazo: "Estamos felices"

Ciudad de México.- La guapa y reconocida exparticipante de Reto 4 Elementos, Karenka, ha confirmado en TV Notas que se encuentra en su cuarto mes de embarazo, revelando además el método que usó para estar en la dulce espera y cómo se entero de esta feliz noticia.

Karenka señaló que por cuestiones médicas decidió esperar hasta pasar los tres primeros meses del embarazo para poder gritarlo a los cuatro vientos, por lo que ahora que ya esta en el cuarto mes es libre de hacerlo y tanto ella como su prometido están "muy felices", señalando que una de sus tías le dio consejos para poder cumplir este sueño.

Desde que decidimos embarazarnos, consulté a una de mis tías, quien es una de las mejores ginecobstetras en Cuba, y me dijo: ‘Éstos son los días que debes tener relaciones’; lo hice y pegó muy rápido. Este turco me salió bastante bueno (ríe), y al siguiente mes ya me estaba dando la prueba positiva", contó Karenka.

Tras esto relató que fue muy divertido el momento en el que descubrió estar esperando a su primer bebé, pues estaban limpiando la casa y sufrió otro cambio de humor que despertó la alarma de locura o un desbalance en sus hormonas.

Sí. Un día estábamos limpiando el depa y de repente le grité a Kubilay: ‘¡Este cuadro no iba así!’, me quedé pensando y le dije: ‘O ya estoy embarazada, o el encierro me volvió loca’, porque no soy así de explosiva. Esa misma noche compramos la prueba y en cuanto dio positivo, me senté en el piso y lloré de emoción", relató.