Carmen Salinas exhibe el último chat con Xavier Ortíz antes de que se quitara la vida: "Estaba bien"

Ciudad de México.- Carmen Salinas, aún muy afectada y al borde del llanto ante la muerte de Xavier Ortiz, en el programa Hoy mostró la última conversación con el exGaribaldi y recalcó nuevamente que de haber sabido que algo andaba mal lo hubiera ayudado de cualquier forma posible.

Si me hubiera dicho que estaba mal, que no tenía dinero, que no lo dejaban ver al niño yo hubiera hablado con la doctora, hubiera hablado con quien fuera o le hubiera dicho vente para mi casa", expresó al borde del llanto Salinas.