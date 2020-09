Consuelo Duval envió emotivo mensaje de felicitación a Adrian Uribe: "Te amo"

Ciudad de México.- La famosa comediante, Consuelo Duval, envió un gran y emotivo mensaje de cumpleaños a su colega Adrián Uribe, quien festeja su aniversario número 47.

Las dos estrellas mexicanas tienen una amistad como pocas hay, pues tras más de 20 años de amistad, es fuerte el lazo que tienen ahora, a pesar de las peleas y disgustos que han vivido.

Duval publicó 10 fotografías con épicos momentos con el comediante, momentos que han marcado y que son importantes para Consuelo, imágenes acompañadas de un bonito mensaje de cariño.

En varias ocasiones se ha cuestionado acerca de los sentimientos entre ellos, pero Consuelo reveló en una entrevista que para ella sí hay amor, sin embargo aclaró que lo que siente va más allá de un romance, ya que además de no ser su tipo y no verlo con deseo, jamás echaría a perder una relación como la que han construido a lo largo de estas dos décadas.

Jamás voy a pasar de este amor filial. No lo veo con morbo, ni con deseo, ni nada de eso. Mi amor es puro, es enorme y no lo echaría a perder metiéndome en una relación porque no es mi tipo, pero siempre voy a estar enamorada de él”, compartió la intérprete de ‘Nacaranda’.