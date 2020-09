¡Cuñada! Irina Baeva presume a su guapa hermana en Instagram y desata suspiros

View this post on Instagram

Aunque nacimos con 1 anu0303o de diferencia, desde siempre todo lo haciu0301amos juntas. Mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente, consejera, cou0301mplice - todo en una - eres y siempre serau0301s uno de los mejores regalos de mi vida. ud83dudc69ud83cudffbu200dud83eudd1du200dud83dudc69ud83cudffc Te amo y te extranu0303o infinitamente. Feliz cumpleanu0303os @nkabochkina! Que la vida te siga llenando de felicidad, y siempre estareu0301 ahiu0301 para ti cuando me necesites, y cuando no tambieu0301n jajaja! u2764ufe0fud83cudf82ud83cudf88 #SiempreJuntas #Sisters PD: a ver si adivinan quien es quien u263aufe0f