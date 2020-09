Desconsolada, Maribel Guardia lamenta la muerte de Xavier Ortiz: "Tremendo galán"

View this post on Instagram

Que triste noticia ud83dude2dsaber que un companu0303ero tan querido, joven y talentoso se nos adelantou0301 @xavierortizr Acau0301 en Aventurera, Xavi bordou0301 un papel tan difiu0301cil como La Bugambilia, demostrando a propios y extranu0303os que no era solo un tremendo galau0301n, sino un gran actor. Fue un honor compartir tantas funciones de Aventurera contigo amigo. Descansa en paz. Mi mau0301s sentido peu0301same a toda su familia. ud83dude4fud83cudffcud83dude22