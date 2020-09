"Despierten": Paty Navidad afirma ser "un soldado de Dios" y ataca a López-Gatell

View this post on Instagram

SOY UN SOLDADO MAu0301S DE DIOS, DE LA VERDAD, DE LA LUZ Y DEL AMOR. u2764ufe0f La tarea o reto que tenemos por delante, nunca serau0301 mayor que el poder divino que nos respalda ... u201cManteu0301nganse firmes en el senu0303or y en el poder de su fuerzau201d. (Efesios 6:10.) AMOR, FE Y FUERZA DE VOLUNTAD. ud83dudc99u2764ufe0fud83dudc99u2764ufe0f Nunca digamos que no podemos, nunca limitemos nuestras capacidades ni nos rindamos, y nunca dejemos de creer en nosotros mismos y de tener FE. LOS TIEMPOS DE DIOS SON PERFECTOS y Unidos somos fuerza invencible. Sin miedo por la VICTORIA. u00a1AMEN! u2764ufe0fud83dude4fud83cudffb