Devastada, actriz de Televisa hace fuerte revelación en 'VLA' tras muerte de Xavier Ortiz

Ciudad de México.- Mayra Rojas, quien es recordada por sus múltiples participaciones en las novelas de Televisa, concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para pronunciarse sobre la trágica muerte del exGaribaldi, Xavier Ortiz.

Me duele muchísimo, me duele mucho, porque era un hombre integro y maravilloso y muy dulce, no sé ni qué decir", comentó visiblamente devastada.