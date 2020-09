'Gomita', sin pena alguna, presume sus infartantes 'arreglitos' y causa furor desde el mar

Ciudad de México.- La polémica y controversial conductora, Araceli Ordaz, mayormente conocida como 'Gomita', causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una fotografía en la que aparece mostrando los espléndidos 'arreglitos' que se ha hecho.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la presentadora publicó la instantánea en la que se les aprecia posando cautivadoramente de perfil a la cámara mientras se luce en un veraniego y ligero outfit para el calor, lo cual sin duda hizo suspirar a más de uno.

Entre más limites pongo en mi vida, más aprendo a respetarme, las personas que no comprende o no empatizan con tu pensar simplemente por algo ya no están ni estarán, por qué no a todos les gusta que pongas LIMITES", escribió la famosa en la postal.