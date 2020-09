Héctor Suárez Gomís dedica tierno mensaje a su hijo por su cumpleaños

View this post on Instagram

Tengo un hijo que afortunadamente no deja de preguntar y de cuestionarse TODO. u2014Papi, u00bfPor queu0301 brillan las estrellas? Pude haber respondido que porque en el centro de la estrella millones de au0301tomos estau0301n chocando entre su00ed y los au0301tomos de hidrou0301geno se convierten en au0301tomos de helio y eso provoca que liberen una gran cantidad de energiu0301a provocando que la estrella brille, pero preferiu0301 responder: u2014Pablo, las estrellas brillan cada vez que riu0301es, cada vez que suenu0303as, cada vez que juegas, cada vez que usas tu imaginaciou0301n, cada vez que activas tu curiosidad, cada vez que te transformas en el protagonista de todas las peliu0301culas que ves, cada vez que me miras, cada vez que respiras y tambieu0301n cada vez que sonriu0301es cuando nos toman una foto juntos. Hoy hace 6 anu0303os tuve por primera vez al que es y serau0301 por siempre el hombre de mi vida. Gracias por esa energiu0301a desbordada, por tu gran amor a la muu0301sica, tu sentido del humor, tu gran capacidad de asombro, por tu gran ternura y por ser mi maestro en momentos difiu0301ciles. Te admiro y estoy profundamente orgulloso de ti. u00a1Que sea una vuelta al Sol llena de abundancia, magia, risas, travesuras, aprendizaje, suenu0303os y sobre todo; que sea la vuelta al Sol mau0301s divertida de tus 6 anu0303os. TE AMO u2764ufe0f u00a1Gracias por ser mi hijo! Feliz cumpleanu0303os, cabroncito.