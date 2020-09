Hijo de Lalo Mora relata cómo ha evolucionado su padre ante el Covid-19

Ciudad de México.- Este martes, el hijo del exintegrante de Los Invasores de Nuevo Léon, Lalo Mora, informó de la evolución de su padre contra el Covid-19 que padece.

En su mensaje, señala que su padre a mejorado de gran forma y ya se encuentra fuera de peligro, sin embargo continúa sedado con el fin de evitar alguna recaída.

Ante las buenas noticias, señala que muy pronto podría ser dado de alta, además de que se mostró agradecido por las muestras de apoyo por parte de fans.

Platiqué un poquito con él y ya me pedía que lo sacara, me decía 'ya me quiero ir de aquí', él ya está desesperado, es una persona muy activa, desde muy temprano anda en el rancho y estar acostado no le gusta. Gracias a Dios ahorita ya está fuera de peligro, sólo tiene que recuperarse de la sedación, pero está bien. Tardará por la intubación, el medicamento, y muchas gracias a tofa la gente por estar siempre al pendiente de él y de su saud", finalizó.