Juanpa Zurita comparte conmovedor momento de Love Army México Team

#LoveArmy Mu00e9xico. Story time ud83cuddf2ud83cuddfdud83dudda4 Era domingo 16 de marzo y habu00eda regresado de Los u00c1ngeles a CDMX por miedo de que cerraran las fronteras por la pandemia. El 17 de marzo tenu00eda una visita a Love Army Mu00e9xico que tuvimos que cancelar por seguridad de la comunidad ya que necesitaba hacerme la prueba antes. Du00edas despuu00e9s, el tema del encierro tomu00f3 seriedad en Mu00e9xico y nunca hubiera pensado que me iba a esperar 6 meses para poder regresar a Ocuilan. A pesar de que yo no pude visitar, se hicieron varias entregas alrededor de Marzo y Abril. Pero la construcciu00f3n de la u00faltima tanda se tuvo que parar por covid. Este fin de semana por fin pudimos regresar. Fue increu00edble ver tanto a las familias que ya llevan mu00e1s de un au00f1o en sus casas que ya las transformaron en un hogar, como a las familias que recibieron casa durante la pandemia y se estu00e1n instalando, y sobre todo a las familias que la construcciu00f3n de sus casas se acaba de reanudar. Gracias al bello universo ya estamos de regreso con la u00faltima tanda de casas y estamos apuntando a cerrar esta hermosa aventura en el 2020. Esta bella dama es Enriqueta y esta casa ahora es su hogar. Diseu00f1ada para sus necesidades especu00edficas, esta obra de arte la hizo el despacho de arquitectura @tallercapital .Gracias Enriqueta por tu delicioso pulque, te prometo que la pru00f3xima me hecho mu00e1s de uno ud83dude1c. Gracias a todos por su confianza, seguimos trabajando ud83dudd25 Love Army Mu00e9xico Team. Pics by @arturoplataa