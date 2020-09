La 'Chica del clima' deja boquiabiertos a sus fans al posar junto a la puerta

View this post on Instagram

u2728Un anu0303o de mucho aprendizaje ud83dudc9f , no hay mejor medicina que tener pensamientos alegresud83dudc07ud83dude07ud83dudc95ud83cudf08ud83cudf40ud83cudf37u2728 . Gracias por ser parte de mi vidau2728ud83eudd0dud83cudf37 . Pronto regreso al estudio primero Dios ud83dude0d . Pic #tbt estudio de Foro tv , Televisa ud83dudcfa ud83dude0du2728ud83dudc95 #world #blessed #Forotv #Televisa #work #union #clima #weather #naturaleza #love #sun #blessings #encasa #cuarentena #amor #union #peace #faith #fe #thogether #juntos u2728ud83cudf33ud83cudf3bu2764ufe0fu2728u267e