Lorenzo Méndez, esposo de Chiquis Rivera, planea escribir un libro sobre sus problemas

Ciudad de México.- El cantante, Lorenzo Méndez, mediante una entrevista informó que planea escribir un libro, en el cual hablará de sus problemas así como relaciones sentimentales.

Fue frente a las cámaras del programa Suelta la Sopa, donde declaró que desde hace mucho tiempo ha tenido problemas de ansiedad, por los cuales sigue en terapia.

Podría interesarte: Sergio Mayer explota en vivo en 'VLA' y destroza a hermana de Xavier Ortiz por revelar cómo murió

Sí hablaré (de esos temas), siempre lo he tenido desde niño, la ansiedad la he cargado desde hace muchos años y apenas ahorita estoy obviamente en terapia. Estuve con medicamento, pero ahorita con otro tipo de cosas. Mucha gente no sabe lo que es andar de gira, es bastante fuerte de vivir", dijo.