Luego de ser criticado por vender saludos, Kunno responde a internautas

Ciudad de México.- El influencer, Kunno, quien se ha visto envuelto en polémica por vender saludos, respondió a todas esas personas que han hablado de él, mostrándose más irreverente que nunca.

Sin embargo más tarde defendió su actuar, asegurando que esto se trata de una felicitación y no de un saludo, los cuales pueden ser gratis, en dado caso de encontrar el mensaje.

La gente no entendió, no es como que si me digan oye mándale un saludo a mi hija, me tengan que pagar; por supuesto que no. Obviamente si alcanzo a ver el mensaje se los mando, o si me conocen en persona y me piden un saludo se los doy. Esto es para las personas que quieren una felicitación o algo así. Yo jamás dije que todo el tiempo iba a cobrar cada saludo”, agregó.