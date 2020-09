Pleito en Televisa: Exhiben fotos de la desgreñada entre Macky González y Brenda Zambrano

Ciudad de México.- Este martes 8 de septiembre TV Notas ha exhibido un par de imágenes del momento exacto en el que Brenda Zambrano y Macky González armaron tremendo zafarrancho en los foros de Televisa y se desgreñaron justo antes de entrar al aire en Guerreros 2020.

Pero no solo compartieron las imágenes, sino que afirman tener el video y además consiguieron una entrevista con una de las integrantes del staff que vio el pleito, señalando que Brenda ya no regresó al programa porque fue expulsada debido a este encontronazo que afirmó comenzó Zambrano.

Brenda y Macky se estaban alistando en el área de maquillaje y peinado, y de repente se empezaron a calentar los ánimos entre ellas, ya que Brenda comenzó a reclamarle cosas. Brenda empezó a decirle a Macky que era una hipócrita, que no soportaba que hablara mal de ella en sus lives y que la saludara como si nada hubiera pasado, y le dijo que todo lo que tuviera que decirle, se lo dijera en la cara", relató.

La fuente afirmó que tras la cachetada, González decidió alejarse de ahí para no hacer más grande la situación, pero la exintegrante de Acapulco Shore tenía otros planes y la siguió gritándole de cosas, incluso le jaló el cabello, a lo que la exparticipante de Exatlón no soportó y le regresó el gesto.

En ese momento se quedaron todos sorprendidos y Macky no podía creer hasta dónde había llegado Brenda, pero se aguantó y en un principio no quiso armar una pelea, así que prefirió salirse de esa área, pero Brenda quería pelea, la alcanzó, la siguió insultando, y Macky la llamó ‘gatita’, por lo que Brenda la empezó a jalar del cabello, ya fue cuando Macky no se dejó y respondió de la misma forma", relató.