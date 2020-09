"Por eso nadie te quiere": Sin piedad, humillan a integrante de 'Acapulco Shore'

View this post on Instagram

Potro dijo que Jawy sin Mane no es nada y se desatu00f3 la GUERRA ud83eudd2fud83dudca3 u00bfTu00fa quu00e9 team eres: Potro vs. Jawy? No te pierdas el drama HOY en #MTVAcaShore 10PM MX/CO por MTV