¿Problemas en casa? Ivy Queen echa a su marido a la calle; vecinos la graban

View this post on Instagram

@mahakavi_bhagwan son 10 maravillosos au00f1os a tu00fa lado de una relaciu00f3n tan profunda y privada. Primero me ru00edo con velocidad porque cuando quien nos quiso joder vea esto va a quedar torpe! Y si me l@ pillo lo menos que voy a hacer es grabarle. Gracias a nuestros familiares y amigos por sus llamadas y mensajes de apoyo. Ya se con quien cuento!