Tiembla Televisa: Querido exparticipante de 'Exatlón' se integra a 'VLA' y destroza a 'Hoy'

ud83dudd37ESTOY DE VUELTA CON USTEDES!!ud83dudd37 Estoy muy pero muy agradecido con toda la gente que me apoya y que viviou0301 y sintiou0301 conmigo esta gran aventura que llevaba mucho tiempo esperando y me entregue al mau0301ximo a ella como siempre lo hago en mi vida y en todo lo que me propongo, di hasta mi uu0301ltimo gramo de esfuerzo y dedicaciou0301n. ESTO APENAS ES EL COMIENZO!! Me da muchiu0301simo gusto saber que tantas personas se identificaron conmigo y pude inspirar a muchiu0301simas mau0301s! Algo si les digo, esto es gasolina pura para mi y me verau0301n como nunca. Me he caiu0301do miles de veces, pero quien me conoce sabe que cada que caigo me levanto mau0301s FUERTE! Estoy hambriento de comerme el mundo tengo muchiu0301simos suenu0303os y planes que conquistar, muy pronto podrau0301n conocerlos. GRACIAS INFINITAS DE VERDAD!! Gracias @exatlonmx eres incomparable. #TeamAleCampos #SiempreHeu0301roes #SiempreAzul