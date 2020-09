Tras ganar 'Survivor', Lalo Urbina hace inesperada confesión sobre Alex Sirvent

Ciudad de México.- En una entrevista con el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Eduardo Urbina, más conocido como Lalo Urbina, compartió cómo es su vida actualmente y relató su experiencia en Survivor México.

Durante esta plática con Gerardo Escareño, el ganador de Survivor México tuvo la oportunidad de responder a la polémica de Alex Sirvent, su excompañero en el reality show y dentro de la tribu Oselokali.

Te podría interesar: En crisis económica por la falta de empleo, así fueron los últimos días de Xavier Ortiz

Yo creo que él no me va a buscar por lo que estuve escuchando cuando salió, no creo que a él le interese. Yo soy una persona bastante pacífica en mi vida, es muy difícil que tenga un problema", comentó Lalo.