Adiós TV Azteca: Filtran a los dos favoritos que saldrían de 'Exatlón' y fans enfurecen

Ciudad de México.- La competencia Exatlón México está más emocionante que nunca pues ha dado muchas sorpresas en esta etapa de Titanes vs. Héroes.

Según Just Keyla, ya se habrían filtrado dos posibles eliminados de TV Azteca, lo cual decepcionará al público ya que son de los favoritos: Ernesto Cázares y David 'La Bestia' Juárez.

El equipo azul nuevamente irá a eliminación, una que pondrá en riesgo a dos de sus más dos grandes estrellas: Ernesto. El campeón más querido según Rosique se va a eliminación y quien está también involucrado en esta ocasión es David 'La Bestia'".

Aún faltaría alguien más en esa eliminación, ya que según la nueva dinámica se elimina a un participante de entre tres atletas. Por esta razón, existe la posibilidad que ninguno salga, sin embargo, aún corren peligro.

Así reaccionaron fans, indignados por la posible noticia: "No puede ser", "No me digas eso, los mejores a eliminación", "Mis favoritos no".

Además, revelaron que uno de los refuerzos que llegaría a la competencia, además de Nataly Brito, será Yusef 'El león libanés' de la segunda temporada de Exatlón quien se integre al equipo de los azules (Héroes).

Aún está pendiente algún refuerzo para el equipo rojo (Titanes), los cuales han llevado la delantera durante toda la competencia.

Como adelanto de los próximos capítulos, habrá roces y diferencias entre Zudikey Rodríguez y Nataly, quienes desde temporadas pasadas han tenido algunos roces.

Según el medio, habrá tres enfrentamientos, dos serán a cinco puntos y uno a 10 puntos con equipo completo y los azules al fin ganarán uno, aunque aún se desconoce cuál. Este equipo al fin comenzará una buena racha que durará algunos enfrentamientos.

Fuente: Chismépolis e Instagram @exatlonmx y @yuseffarahch