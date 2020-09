Al borde del llanto, Charly López cuenta su verdad sobre Xavier Ortiz tras ataques por su muerte

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo y la música está de luto por la muerte del exGaribaldi, Xavier Ortiz, tras padecer una fuerte depresión pero fue Charly López quien fue víctima de críticas.

Uno de los compañeros del grupo musical, Charly López, se convirtió en el blanco de las redes sociales al subir un video de la nueva generación de Garibaldi pero además por un momento en el que ambos pelearon y López le dijo algunas palabras que causaron indignación durante una entrevista .

Tras toda la polémica Charly decidió hablar con Javier Ceriani y Elisa donde decidió hablar de los ataques que ha sufrido en redes sociales por una publicación que subió antes del fallecimiento de su compañero.

Mencina que de la nueva presentación de la agrupación comenzó en el 2017 pero que la idea no era suya, solo que él tenía otro proyecto que se cruzaba. Declaró además que Xavier estaba con el nombre de Garibaldi por medio de Televisa y estaba haciendo Garibaldi el reencuentro donde los exintegrantes no podían estar por diferentes razones como el trabajo.

En 2019 fue la diferencia que tuvieron pero aclaró que siempre terminaron aclarando todo y que la amistad que tienen todos los miembros es claro. "Nunca en mi vida, nunca había sentido un dolor tan grande de una pérdida de un amigo tan cercano, aquí lo que más me duele, Xavier y yo terminamos abrazados, diciéndonos 'cabr.. eres mi hermano, te amo'".

Te digo una cosa, Sergio me habló en la mañana llorando, 'Negrito pasó esto, después platicamos', me dio las razones de cómo había pasado, no sbíamos por qué. Creeme que si Xavier hubiera hablado, cualquier de nosotros hubiera levantado la mano, todos nosotros porque somos hermanos, ni siquiera su familia sabía que tenía esta depresión, te juro por mi vida que yo no sabía ni ninguno de los integrantes".