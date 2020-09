Angelique Boyer derrite a Sebastián Rulli al lucirse en tremendo 'outfit' de víbora junto a las olas del mar

View this post on Instagram

Momentos mu00e1gicos. Sin duda me hacia falta un bau00f1o de agua salada, saludar al mar, observar lo bello que hay en el mundo, la vida es mu00e1s valiosa cuando nos detenemos a contemplar, respirar y sentir. Cerrar los ojos, recordar esa infancia, familia, a travu00e9s de los aromas y sabores. Mirar sin esperar nada cambio. Gracias por capturar este instante de tanta paz y gratitud @lgarciafoto ud83dude4fud83cudffb compartiendo en equipo @imperiodementirasof