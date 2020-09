Aurora Valle: Tras 9 años en 'Ventaneando', traicionó a Chapoy con Televisa y así vive ahora

Ciudad de México.- La talentosa periodista y conductora de espectáculos Aurora Valle dejó Ventaneando hace 14 años para unirse a las filas de Televisa luego de sostener una fuerte pelea con su exjefa Pati Chapoy, que hasta la fecha perdura.

La conductora inició su carrera en Televisa Guadalajara, sin embargo, luego llegó a TV Azteca y fue conductora, guionista y coordinadora del programa El ojo del huracán. Su último programa en la empresa fue Famosos en Jaque.

Valle llegó a Ventaneando en 1997 y se fue en 2006. Aunque Chapoy argumentó que Aurora se fue "por un berrinche al no querer tomar un curso para conducir el programa", ella la desmintió, asegurando que se fue por su "maltrato y humillaciones".

El berrinche lo hiciste tú (…) Me gritaste horrible. Hay gente a la que le gusta que los pisen, y que los maltraten y los pend... A mí no. No me faltó el respeto en ese sentido, pero sí con una humillación y unos gritos que yo no iba a permitir en mi vida", dijo Aurora sobre Chapoy.