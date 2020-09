Chumel Torres causa polémica tras hablar sobre la telenovela 'Yo soy Betty, la fea'

Ciudad de México.- El comediante y youtuber mexicano, Chumel Torres, causó polémica tras hacer un comentario a través de Twitter de la telenovela Yo soy Betty, la fea, la cual esta posicionada en el top 8 de la reconocida plataforma de Netflix.

Chumel, en su tweet escribió: "Que a pesar de la infinidad de contenido que hay en Netflix Betty La Fea no deje de estar en tendencia dice mucho de México…o de Netflix".

Instantes después, fans de la reconocida telenovela colombiana reaccionaron de la siguiente manera.

¿Que pasó chumel? ¿Vamos a jugar a que existe una baja y una alta cultura? He conocido personas pend… leyendo la divina comedia o a Arthur Conan Doyle. Y conozco personas inteligentes viendo la reina del sur. No solo son gustos y ya. Nada tiene que ver una cosa con otra".

Chums, aquí sí te resbalaste: ni todas las novelas son Marimar, ni todos los gustos tienen que incluir GOT. Que no conozcas algo o te disguste, no implica que sea malo. Y tu tuit anterior dijo más de ti, que de "Betty la fea" o de México. Atte. Una fan tuya y de Betty".