En medio de su recuperación del Covid-19, Sharis Cid da sorpresiva noticia

Ciudad de México.- A pesar de que se enfrenta al Covid-19, la actriz mexicana, Sharis Cid, aseguró que mantiene una actitud positivo y detalló de qué manera celebró su cumpleaños número 48 en medio del aislamiento.

A post shared by Sharis (@shariscid) on Sep 7, 2020 at 9:34am PDT

View this post on Instagram

Durante una entrevista exclusiva para Sale el Sol, la exintérprete de Televisa aclaró que es no raro que celebre una fecha especial en soledad, ya que por su trabajo esto se volvió una costumbre en su vida.

Lee también: Sergio Mayer explota en vivo en 'VLA' y destroza a hermana de Xavier Ortiz por revelar cómo murió

Tuve la oportunidad de decir '¿a ver por qué no me voy a festejar mi cumpleaños?' Me pedí mis globos, mi comida favorita, estuve llena de amor, me mandó mi familia un video hermoso", indicó la artista.