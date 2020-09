Galilea Montijo luce así de encantadora y roba más de un suspiro en redes sociales

View this post on Instagram

Felicidades mi querida @saragalindoo por tu labor impulsando talentos Mexicanos y Conservar las artes y oficios tan bellos que tenemos en Mu00e9xico ud83dude0dQue tal mi chamarra inspirada en la cuera tamaulipeca? Que bellezaud83dude0dCreada por Carlo Demichelis y Angel Mendoza Reina y la encuentras en @mexicouture @disenandomx32 #dmx32tamaulipas apoyemos nuestro talento y mantengamos nuestras rau00edces y el arte en Mu00e9xico ud83cuddf2ud83cuddfd