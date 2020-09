Golpe a 'VLA': Polémico exconductor de 'Ventaneando' vuelve a 'Hoy' tras 'traición' en Televisa

Ciudad de México.- Este miércoles 9 de septiembre, regresó al programa Hoy un polémico exconductor de Ventaneando tras dejar por varias semanas el foro de San Ángel y puso a temblar a Venga la Alegría de TV Azteca.

Este es Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, quien se había encargado todos los miércoles de la sección de espectáculos en el matutino de Televisa, sin embargo, al ausentarse un tiempo, se desató una fuerte polémica.

¿Por qué se fue del programa producido por Magda Rodríguez? Presuntamente por una 'traición' en el foro del matutino de parte de la producción.

La semana pasada, Ana María Alvarado comentó que en las grabaciones de Con Permiso junto a Martha Figueroa, Pepillo había estallado y declarado que presuntamente ya no volvería a Hoy pues el día que no fue al foro recibieron a Fabián Lavalle, conductor de espectáculos que estaba en el matutino antes de él y que se dijo fue vetado hace unos años.

Al aire estaban platicando sobre porque no había ido al programa 'Hoy' y Pepillo dijo: 'Ay por cierto, yo ya no voy a ir a ese programa porque el día que no fui entrevistaron a Fabián Lavalle, lo llamaron como invitado especial así que olvídate Magda ya no vuelvo a ir'", dijo la periodista.