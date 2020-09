¿Habrá boda? Sheryl Rubio de 'La Casa de las Flores' anuncia impactante noticia en Instagram

View this post on Instagram

Que alguien me pellizque porque estoy en un suenu0303o ud83dudc8dud83dudc95u267eud83dudc75ud83cudffbud83dudc74ud83cudffb esto se me queda pequenu0303o para poderles explicar el amor que siento hacia eu0301l. Eres paz, eres amor, eres paciencia, compresiou0301n, detallista, inteligente, un caballero, real, transparente. No se, son tantos los adjetivos con los que podriu0301a describirte que me quedo corta aquiu0301. Jamau0301s habiu0301a conocido a nadie como tuu0301; no hay una persona que te conozca y no te adore al instante. Tienes el alma mau0301s pura que he conocido. Mi ninu0303o inocente, con un corazou0301n bondadoso y al que quiero cuidar y proteger a toda costa. No puedo creer que serau0301s mi futuro esposo y yo infinitamente tu amor... - ya se soy la mau0301s cursi pero es que asiu0301 soy todos los diu0301as con el y el podriu0301a decirlo, la cosa es que nunca me grabo diciendo estau0301s cosas ud83eudd70, la uu0301ltima foto es un screenshot que nos mandou0301 de sus mejores amigos de una conversaciou0301n que tuvieron el y mi futuro esposo unos diu0301as despueu0301s que me conociou0301. Yo no se si han visto nuestro story time de cou0301mo nos conocimos en mi canal de YouTube pero apenas me conociou0301, lo primero que le dijo a su familia despueu0301s de verme fue: u201cacabo de conocer a mi futura esposau201d y mira; vaya que teniu0301as razou0301n! ud83dudc8dud83dudc95 . . ud83dudcf7 @carlytumen gracias por capturar este mau0301gico momento!