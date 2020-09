Héctor Suárez Gomís afirma que él ya se esperaba la terrible pérdida de su padre

Ciudad de México.- El hijo de Héctor Suárez, Héctor Suárez Gomís, mediante una entrevista el informó que ya presentía la muerte de su padre, pues en los últimos días las cosas cada vez se ponían peor.

Cabe mencionar que el actor ya había vencido el cáncer de vejiga que lo aquejaba, sin embargo continuaba mal de salud, por lo que Gomís menciona que ya estaba preparado para lo peor.

Podría interesarte: Lalo Urbina, ganador de 'Survivor', reacciona a romance con Curvy y deja en shock a TV Azteca

El 2 de junio del presente año, fue cuando el comediante perdió la vida en su domicilio en Cocoyoc, Morelos, sorprendiendo a toda la prensa, pues en ese entonces el Covid-19 se encontraba en su punto más alto.

Éramos muy unidos, nos hablábamos todo el día, todos los días. Y días antes me dijo que quería meterse a la cama y ya no salirse de ahí. Entonces le dije: ‘Metete a la cama, no salgas, ve películas, haz lo que tú quieras quédate ahí’. Entonces eso me hizo una alarma y diez días después de esa llamada él se murió”, relató.

Lee también: Sergio Mayer explota en vivo en 'VLA' y destroza a hermana de Xavier Ortiz por revelar cómo murió

En su relato, el hijo del histrión menciona que su papá ya estaba enfadado, pues no quería tomar sus medicamentos, por lo que él probablemente ya deseaba irse de este mundo.

Él también ya estaba harto y cuando dijo: ‘me voy a temer a la cama’, él sabía, sin habernos dicho, que él se quería meter a la cama para ya no salir. Él comía muy poquito y me decía: ‘Ya no quiero que la gente me esté chin... con mis medicinas’. Le dije está bien haz lo que tú sientas y agarré un vuelo y me fui, llegue el 28 y cinco días después se fue y cinco días antes era cuando estábamos hablando por teléfono y él se estaba quejando”, subrayó.