Laura G revela cómo superó el odio y las críticas tras su escándalo con Loret de Mola

Ciudad de México.- Hace ya algunos años atrás, se suscitó un tremendo escándalo entre la conductora de televisión, Laura G y el periodista, Carlos Loret de Mola, luego de que se descubriera que sostenían una relación extramarital.

En su momento, esto desencadenó terribles consecuencias para la comunicadora, pues incluso perdió su trabajo en el noticiero de Televisa y acabó siendo despedida poco después de aquel inconveniente que afectó a su carrera.

Además, miles de personas de la audiencia la criticaron fuertemente por haberse metido con un hombre casado, cosa que aun hoy en día le llegan a referir, sin embargo, todo pareciera indicar que ya superó esta amarga experiencia.

A través de una sesión de preguntas y respuestas de Instagram, Laura, fue cuestionada sobre como ha logrado manejar el odio que ha recibido tras todo lo que pasó.

No lo sé, no me había puesto a pensar en eso, me quedó con las cosas bonitas, las cosas que me hacen crecer, pero ¿De que sirve estar leyendo tantas cosas malas? Porque después uno se lo cree", afirmó Laura G.