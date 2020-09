"Parecen cortinas": Laura G luce polémico vestido en 'VLA' y la hacen trizas en Instagram

Ciudad de México.- No cabe duda que Laura G no ha tenido muy buenos aciertos con sus atuendos en los últimos días pues la mañana de este miércoles 9 de septiembre también se volvió blanco de críticas por el 'look' que modeló en Venga la Alegría.

A través de la cuenta de Instagram del programa de TV Azteca se compartió una instantánea en donde se puede ver a la controversial conductora posando junto a sus compañeros Brandon Peniche, 'El Capi' Pérez y Cynthia Rodríguez.

También lee: Lalo Urbina, ganador de 'Survivor', reacciona a romance con Curvy y deja en shock a TV Azteca

Laura aparece modelando un vestido un encantador vestido color rosa pastel que tiene detalles con estampado color lila y corazones rojos. La presentadora completó su vestuario con tacones dorados y el cabello recogido en una coleta.

También lee: Tras su éxito en 'VLA' y TV Azteca, así es la vida de Raúl Osorio en la actualidad

Por segundo día consecutivo, los internautas y detractores de Laura se hicieron presente en las redes sociales y no han parado de criticarla por su forma de vestir.

Qué mal vestida va Laura".

Parecen cortinas".

Ya deja de vestirte así".

Las cortinas no van como vestido Laura G".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva