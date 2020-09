Patty López de la Cerda enamora en Instagram al disfrutar de Sol de espectacular forma

View this post on Instagram

En el capiu0301tulo de esta semana en @telopasoalcosto platiqueu0301 con @psicfabicuevas de @desansiedad sobre un tema que nos afecta a todos, no importa si estamos en pandemia o en el estreu0301s natural de la vida, la ANSIEDAD siempre estau0301 rondando nuestra puerta... A lo largo de mi vida he sufrido de ataques de pau0301nico y de mucha ansiedad, pero he aprendido a hacer las paces con ella, no les voy a decir que nunca aparece pero ya no le tengo miedo y he tratado de aprender a escucharla para ver lo que quiere decirme. En este capiu0301tulo van a poder entender un poco queu0301 es y cou0301mo funciona la ansiedad, pero sobre todo y mau0301s importante, cou0301mo podemos hacer las paces con ella para tener una mejor calidad de vida ud83dude4fud83cudffdu2728u2728 LINK EN BIO... Gracias infinitas a @desansiedad y a @estudio.amigos por este capiu0301tulo tan lindo, estoy segura de que le va a servir a mucha gente ud83eudd0d