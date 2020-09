A pesar de su embarazo, exactriz de Televisa confiesa que no ha parado de trabajar

Ciudad de México.- La actriz y cantante cubana, Karenka, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, reveló que pesar de su embarazo no ha parado de trabajar.

Y es que con el lanzamiento de su sencillo Que te perdone Dios, ha tenido que estarlo promocionando, por lo que a pesar de sus cuatro meses de gestación ella se ha mantenido activa en la industria musical.

Por otra parte, dijo no importarle que se desaparezca su cuerpo fitness, pues ella lo que desea es tener bien a su bebé, por lo que encuentra desesperada para que nazca.

Me ha dado un antojo impresionante por sopas instantáneas, siendo que nunca he sido muy fan de ellas, pero son cosas momentáneas que van cambiando de un mes a otro, pero ya estoy muy tranquila, disfrutando mucho de este embarazo, riéndome, viendo cómo se va desapareciendo cada vez mi six pack del abdomen, aunque no me importa”, aseveró.