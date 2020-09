"Pin... muertos de hambre": Facundo explota contra 'Ventaneando' y revela por qué dejó Televisa

Ciudad de México.- El polémico conductor Facundo se sinceró en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube y habló, entre otras cosas, de por qué se fue a TV Azteca en el 2017 tras casi 20 años en Televisa.

El comediante, conocido por su irreverente sentido del humor, participó en programas como Toma libre, Incógnito y Turnocturno en esta televisora, hasta que en 2016 se fue a Fox y posteriormente a TV Azteca, donde protagonizó un 'pleito' con Pati Chapoy a su llegada, quedó de finalista de La Isla y actualmente conduce Mi pareja puede.

Sin tapujos, Facundo fue contundente al expresar que a causa de la rivalidad entre televisoras, él aparentaba odiar a los del 'equipo' contrario, sin embargo, comentó que siempre le dio igual.

Decía: 'Odio a los TV Aztecos' pero me llevaba con varios, me daba igual. Me parecía un chiste muy cag... siendo un Televiso. Ahora odio a los Televisos".

Yordi le preguntó cómo fue hacer el cambio de Televisa a las filas de TV Azteca, a lo que Facundo contestó contando su experiencia como productor antes de decidir irse.

Antes de TV Azteca me fui a Fox. Siempre soñé con ser productor y cuando pude ser productor en Televisa de mi propio programa lo odié, fue lo peor que me pasó. Tenía que estar de lamebotas con todos los ingenieros y terminó Turnocturno y dije: 'Ya llegué a lo más que se podía llegar en Televisa'. No era feliz. Ya no había otro proyecto para mí".

Incluso, el conductor asegura que les pidió a los ejecutivos quitarle su contrato de exclusividad para que pudiera irse a probar suerte en Fox en 2016, pese a que todavía le quedaba más de un año. En ese canal estuvo en Escuela para maridos.

Hablé con mis jefes y les dije: 'Siento que no hay nada para mí y lo que hay no me gusta, entonces ¿por qué no me rompen la exclusividad y todos felices? ¿Para qué me vas a pagar el año que me queda si no me vas a usar para nada?' Así negociamos para poder irme a Fox".

Posteriormente, dijo que pasó el año "éticamente correcto" para irse a TV Azteca y llegó a La Isla, el reality del Ajusco, en 2017. Además, 'balconeó' a Pati Chapoy y a su propia empresa al confesar que su supuesta enemistad con la jefa de espectáculos solo fue "para hacer ruido".

Eso ya lo hicimos después para hacer ruido. Yo sentía que mi imagen hasta ese momento era 'Jaime el duende' y borrachera. Llegó el punto en el que las marcas ya no se asociaban conmigo por eso (...) Pensé que 'La Isla' me podría dar otra imagen".

Facundo aseguró que creía que sería como unas "vacaciones pagadas", sin embargo fue una experiencia muy difícil, asegurando que nunca volvería porque "fue horrible" y su equipo "era malísimo, incluyéndome a mí".

Además, arremetió fiel a su sentido del humor contra el elenco de Ventaneando por una apuesta que nunca le cumplieron al resultar finalista de la competencia.

Fui a 'Ventaneando' y les aposté a los conductores que si llegaba a la final me debían una comida y no me la han pagado... pin... muertos de hambre, si quieren yo se las pago con lo que gané en 'La Isla'", dijo entre risas.

Fuente: Canal de YouTube de Yordi Rosado