Tragedia en Hollywood: Michael Rosenbaum de 'Smallville' revela que padece cáncer

Estados Unidos.- La tragedia sigue envolviendo Hollywood, pues el reconocido interprete de 'Lex Luthor' en Smallville, Michael Rosenbaum, ha revelado en su podcast Inside of You with Michael Rosenbaum que ha sido diagnosticado con cáncer de piel.

Michael de un momento a otro dijo que no tenía planeado decir nada al respecto, pero tras una larga reflexión llegó a la conclusión de que lo mejor era decir para continuar siendo tan transparente con sus fans como siempre, a quienes les aseguró que se encuentra bien.

Pues no iba a decir nada, pero me levanté en la mañana y me dije a mi mismo: ‘Tienes que hablar al respecto’. Y pues siempre hablo de todo, soy muy abierto. Y tal vez es una buena idea porque podría ayudar a alguien. Y no estoy preocupado, quiero comenzar con que no se preocupen por mí, todo está bien", dijo Rosenbaum.

Explicó que fue al doctor al notar la aparición un lunar en su muslo el cual fue extirpado y analizado, tras lo que le llamaron para informarle sobre su diagnostico, mismo que afirma no le afecta aunque lo considera algo extraño y al principio le preocupó ante las historias de la cruel enfermedad.

Me acaban de quitar un lunar hace dos semanas. Y lo que hago es no preocuparme por las cosas hasta que pasen. Así que no pensé mucho acerca de esto, ¿sabes? Ellos te dicen: ‘si no te llamamos, todo está bien'. Así que ayer Jess estaba en el patio conmigo y yo estaba en el teléfono y escuché un mensaje del Centro de Dermatología que decía: ‘Hola Michael ¿Podrías llamarnos cuando puedas?’ Y dije: ‘Oh, no’. Así que, para cortar la historia: me dijeron que tenía cáncer de piel

Sin embargo, resaltó que él no estaba asustado pues sus doctores le dijeron que estaba bien y en una etapa temprana, totalmente controlable, por lo que aconsejó que fueron al médico al notar cualquier anomalia, pues eso aumentaba una mayor posibilidad de salvación en caso de una enfermedad como el cáncer.

Lo van a cortar un poco más profundo, me pondrán algunas suturas, revisarán el resto de mi cuerpo y será todo[...] Si ellos estuvieran preocupados, yo también diría: ‘rayos’. Pero no dijeron que era melanoma o algo horrible", concluyó.

Fuente: Infobae