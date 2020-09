Tras depresión y dejar Televisa por TV Azteca, querido actor hace fuerte declaración en 'Hoy'

Ciudad de México.- Ari Telch, quien por años ha luchado abiertamente con su salud mental, habló en exclusiva para el programa Hoy y comentó qué opinaba de la trágica muerte del exGaribaldi Xavier Ortiz y los peligros de no atender una depresión.

El talentoso actor, quien inició su carrera en Televisa, luego se fue a TV Azteca y hace unos años hizo una novela de regreso en esta empresa, padece bipolaridad y ha comentado cómo sido su batalla contra la depresión, misma que lo hizo vivir momentos muy difíciles e incluso pensar "en la muerte".

Esque le faltaba dinero, no tenía trabajo. No, no. Hay que tomarlo con seriedad y respetar la decisión porque es la única opción que tiene quien está deprimido para abandonar el dolor. Entonces nimodo. Mucha gente que intenta el suicidio, porque solo 1 de cada 20 intentos se consuma, no lo logra", expresó Telch.