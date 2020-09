Tras ser despedida de Telemundo, María Celeste Arrarás debuta como mánager

Ciudad de México.- La periodista, María Celeste Arrarás, quien recientemente fue despedida del programa Al Rojo Vivo de Telemundo, este miércoles anunció que debutará como mánager de su hijo.

Me lo estoy disfrutando increíblemente, estoy aprendiendo mucho de la industria de la música, todo por él, todo porque él tenga un lanzamiento exitoso", dijo.

Y es que Adrián, uno de sus hijo ha decidido incursionar en la industria musical, pues el próximo 25 de septiembre tendrá la salida de su primer disco.

Cabe mencionar que ella recientemente informó que se encontraba muy desocupada en su día, por lo que buscaba algo en que entretenerse, por lo que su nueva labor le cayó bien, y más al estar al cuidado de su retoño.

Las horas del día no me dan para tantas cosas que estoy tratando de hacer para mantenerme ocupada y para hacer cosas que no podía hacer cuando estaba todo el tiempo ocupada con mi antiguo trabajo", aseguró.