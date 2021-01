Bárbara de Regil confiesa lo desafiante que fue ser madre soltera adolescente

Ciudad de México.- La actriz y modelo Bárbara de Regil sorprendió sus seguidores de Instagram con una publicación donde muestra una fotografía inédita de sus primeros días como madre, cuando apenas tenía 16 años y ya no contaba con el apoyo de su pareja.

En la imagen se ve a la también entrenadora fitness al lado de su madre mientras sostiene a la recién nacida Mar Alexa, quien en la actualidad cuenta con 17 años. Además, la protagonista de Rosario Tijeras escribió un extenso mensaje donde detalla lo duro que fue ser madre adolescente.

Valor y Coraje... así defino mi adolescencia.... A los 16 me convertí en mamá soltera, no tuve el apoyo de un hombre... eso sí, mi mamá como en la foto siempre ahí... cuando me quedé ‘sola’ pensaba que ‘necesitaba’ a una pareja para poder ser feliz, pero no. Quien quiere estar, está y quien no... a chin… a su ma… Lo que necesitaba era a mí, una Bárbara fuerte y agradecida por ser mamá, estar sana y tener a esa bebé que llegó a alegrarme la vida."

Con el paso del tiempo entendí qué ser mamá soltera no significaba que fracasé como mujer, al contrario. La vida me ama tanto que me dio la oportunidad de madurar, luchar, trabajar, amar, sonreír y ser feliz junto a una personita que será mi compañera para siempre. La realidad es que no necesité a ningún hombre para salir adelante y mucho menos para ser feliz.

Bárbara de Regil confesó que pese a lo duro que fue ser madre soltera durante la adolescencia supo salir adelante con la ayuda de su familia y con la determinación de sacar adelante a su hija. Y hoy en día se considera una persona más que fuerte gracias a estas vivencias.

