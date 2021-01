Cynthia Rodríguez admite que está operada y da detalles de su 'arreglito': "Me puse lo que yo quería"

Ciudad de México.- La conductora Cynthia Rodríguez es una de las artistas más aclamadas de México pues además de su indiscutible talento, también posee una belleza increíble y una gran figura que pone a suspirar a cualquier televidente.

Recientemente la guapa integrante de Venga la Alegría concedió una entrevista a su compañera de programa Blanca Martínez, conocida mejor como 'La Chicuela', para sincerarse sobre la única cirugía estética a la que se ha sometido.

Te podría interesar: Cynthia Rodríguez sufre nueva caída en 'VLA' y el público la destroza: "Qué patuleca"

De acuerdo con información del portal web de la revista TVNotas, Cynthia confesó que se hizo una operación de aumento de busto y que no se arrepiente de haber tomado esta decisión.

Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud", explicó.