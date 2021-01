Damon Thomas, el primer esposo de Kim Kardashian con el que se casó a los 19 años

Estados Unidos.- Antes de ser un nombre familiar y de tener un matrimonio con Kanye West, del cual supuestos rumores señalan que se están divorciando, Kim Kardashian tuvo una relación bastante complicada con Damon Thomas.

Según varios informes, ambos se casaron en el año 2000 cuando ella solamente tenía 19 años y según varios varios rumores, Damon, quien era 10 años mayor, supuestamente abusó de ella, además de que hizo que ella realizara diversas cosas en contra de su voluntad.

Kardashian se fugó con su primer esposo quien es un productor musical que incluso fue nominado al premio Grammy, a pesar de que no hay mucha información publica al respecto debido a que la estrella de Keeping Up With The Kardashians, no tenía la fama que tiene actualmente, los documentos de divorcio dicen cosas bastantes turbias.

Pues las declaraciones de Kim afirmaban que Thomas era un marido extremadamente controlador, Kardashian declaró que no le dejaba opinar al respecto sobre ni una de las decisiones que el tomaba. Por otra parte, tampoco le dejaba tener su trabajo como vendedora, ya que al inicio de su carrera Kim tenía pequeños negocios, pues su expareja alegaba que algunos exnovios y pretendientes podrían ir a buscarla ahí.

Damon decidió qué haríamos y cuándo lo haríamos. Era en gran medida el 'rey del castillo'", dijo Kim en 2010

Además, varios rumores declaraban que incluso el fue el motivo por el que Kardashian comenzó a someterse a varias cirugías estéticas, ya que mencionaba que debía lucir más perfecta. Así mismo, la reconocida empresaria hizo saber que el llegaba a vigilarla y le prohibía salir de la casa.

Damon me dijo que no saliera de la casa a menos que primero le dijera cuándo y adónde iba... Si Damon no estaba en casa, tenía que llamarlo y pedirle permiso para salir de la casa... Por ejemplo, no me dejaba ir al centro comercial solo o con amigos. Me dijo que no quería que los hombres tuvieran la oportunidad de golpearme", declaró la celebridad

Así mismo, supuestamente fue físicamente abusada por él productor, ya que según un reporte de The Daily Mail, Thomas la golpeaba en la cara, la golpeaba contra las paredes y la arrojaba al otro lado de la habitación, dejándola magullada y maltratada. Incluso, cuando Kim ya se había separado de él y fue en búsqueda de unos papeles a la casa que compartía con él, en la palabras de la madre de cuatro, fue hacía ella y le pegó contra la pared del armario.

Sin embargo, ambos finalmente se divorciaron en 2004, pero por parte de Thomas, el ha asegurado que todo lo comentado es mentira por parte de Kardashian. Por lo que hasta la fecha, no se sabe quien de los dos dice la verdad, aunque varios testigos afirman que realmente ella sufrió de un terrible matrimonio.