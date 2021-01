Desde Televisa, Arath de la Torre revela que una exnovia lo maltrató: "Me daba mis ching..."

Ciudad de México.- Arath de la Torre, quien recientemente se integró al programa Hoy como conductor, dejó impactados a sus compañeros y televidentes de Televisa luego de confesar que fue víctima de agresión por parte de una exnovia.

El querido comediante mexicano acudió al exitoso proyecto Netas Divinas como invitado y en este espacio decidió sincerarse de la terrible experiencia que vivió con una de sus exparejas que lo maltrató al punto de llegar a los golpes.

De acuerdo con el portal de la revista TVNotas, Arath y las 'Netas' se encontraban hablando del feminismo cuando el conductor decidió contar su experiencia frente a las cámaras.

Yo tuve una relación donde me pegaban... Me violentaba muy fuerte, yo la agarraba, y cuando la agarraba decía: ‘¡Me pegaste!’ Pérate, o sea, te agarré (nada más)", explicó.

Las conductoras Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magún y Maribel Guardia, quien estaba de invitada, creyeron que Arath solo estaba bromeando, sin embargo, Arath reafirmó su declaración.

Por último, el nuevo conductor de Hoy hizo un llamado a los hombres para que tampoco permitan ningún tipo de violencia.

Señoritas no golpeen, no fomenten la violencia, pero también los hombres no se dejen y hagan lo propio. No dejen que les peguen, vayan y metan una denuncia", dijo.